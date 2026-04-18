元KAT−TUN・中丸雄一の妻でフリーアナウンサーの笹崎里菜（34）が、喜びの報告をつづった。【映像】過去最大の体重を公表した笹崎里菜＆お花見“デート”ショット2023年に日本テレビを退社した笹崎。SNSでは「お散歩お花見でーと」と、同じく日本テレビの元アナウンサー、尾崎里紗さん（33）との“デート”ショットや「めちゃくちゃ爆食いしちゃって 過去最大の体重になっちゃったんですよ めちゃくちゃデブ期で今やばくて 何