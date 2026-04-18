父が俳優イーサン・ホークと母に女優ユマ・サーマンを持つ、女優のマヤ・ホーク(27)が、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」以来初となる新ドラマで主役を演じる。同ドラマのロビン役で人気を得たマヤが、女優のケリー・コンドンも出演するネットフリックスのサスペンスドラマ「The God of the Woods」にキャスティングされた。 【写真】お相手は超絶ワイルド電撃結婚した二世女優