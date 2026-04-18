出演ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3は、過激さを増した内容で配信がスタートし、自身の下着ブランドの好調が伝えられるなど、話題盛りだくさんのシドニー・スウィーニー。昨年夏に物議を呼んだデニムブランド「アメリカンイーグル」のキャンペーンに再び登場した。【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニーこの度公開されたのは、“Syd for Short： American Eagle Jean Shorts”とタイトル