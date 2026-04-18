「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）阪神が逆転勝ちで連敗を２で止めた。１−１と同点の七回、森下翔太外野手が根尾の直球を捉え決勝７号ソロ。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「格の違いを感じた」とする一方で、打線全体には課題を挙げた。◇◇“格”の違いを感じた。森下が七回に中日２番手の根尾から決勝ソロ。初球に来たストレートをしっかりと仕留める内容。甘めのコースに来たボールを見逃すほどの