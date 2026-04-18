「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）

阪神が逆転勝ちで連敗を２で止めた。１−１と同点の七回、森下翔太外野手が根尾の直球を捉え決勝７号ソロ。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「格の違いを感じた」とする一方で、打線全体には課題を挙げた。

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“格”の違いを感じた。森下が七回に中日２番手の根尾から決勝ソロ。初球に来たストレートをしっかりと仕留める内容。甘めのコースに来たボールを見逃すほどのレベルではないだろう。

自分の引き出しを持っているから７本塁打を記録できている。これまではポイントを前に置き変化球を泳ぎ気味の体勢から本塁打にしている印象が強い。これは泳ぐようになっても本塁打を打てる技術を持ち合わせているからこそのものだ。

一方で打線全体を見れば反省点も残した。初回の中野は左前打で二塁を狙った。ただ左翼・細川の好返球でタッチアウトに。中野から見れば一塁から二塁への進塁方向上のプレーで相手守備の様子もうかがえた。

そして四回２死一塁からは坂本が二塁打を放ち二、三塁に。これで一塁が空き中日側は次打者・小幡を申告敬遠で歩かせて投手・村上との勝負を選択。結果は空振り三振だった。仮に一、三塁としていれば小幡との勝負だったかもしれない。こういった点を首脳陣が指摘してあげることも大事。各選手が機転を利かせていればもう少し楽なゲームになっただろう。