4月18日は「よい歯の日」。かつて「芸能人は歯が命」と言われたように、“いい歯”を求める芸能人は多い。今回は、歯列矯正で劇的変化を遂げた芸能人たちを見ていきたい。【写真】“歯が命”な芸能人、歯列矯正「前」と「後」を見比べ（6人）■峯岸みなみ元AKB48の峯岸みなみは、YouTubeで歯列矯正したことを明かしている。峯岸は「最近、顔が変わったといわれる要因は歯列矯正をしたため」と説明。さらに「小学生、中学生、大