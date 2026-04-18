歯列矯正した芸能人ビフォーアフター！ 「ガタガタだった」人気アイドルに“口元排水溝”芸人も
4月18日は「よい歯の日」。かつて「芸能人は歯が命」と言われたように、“いい歯”を求める芸能人は多い。今回は、歯列矯正で劇的変化を遂げた芸能人たちを見ていきたい。
【写真】“歯が命”な芸能人、歯列矯正「前」と「後」を見比べ（6人）
■峯岸みなみ
元AKB48の峯岸みなみは、YouTubeで歯列矯正したことを明かしている。峯岸は「最近、顔が変わったといわれる要因は歯列矯正をしたため」と説明。さらに「小学生、中学生、大人の3回、歯科矯正をした」「AKB48のオーディションも矯正器具をつけて受けた」と告白した。
動画内では12歳の峯岸が収められた写真も公開し「最初の歯並びがすごく悪かった。ガタガタだった。出っ歯といじられた」と告白。また、AKB48に入った後のアイドル活動では矯正器具を外していたそうで、「戻ってきてしまった」とのこと。そしてAKB48時代の写真も紹介。その様子は、若干歯並びの悪さを感じさせるものだった。現在の峯岸の歯はしっかりと整っており、矯正の効果を感じさせていた。
■さらば青春の光・森田哲矢
かつて、バラエティ番組などで“口元が排水溝みたい”とまでいじられていたさらば青春の光・森田哲矢は、自身のエックスに歯列矯正のビフォーアフター写真をアップ。矯正前は下の歯がガチャガチャとしていたが、矯正後の写真では歯がキレイに並んでおり、“排水溝”感は解消。清潔感が格段にアップしている。
併せて森田がYouTubeに投稿した動画では、歯科矯正の過程などは公開されなかったが、「下の歯だけ1本も抜かずに矯正した」と話していた。森田の投稿には「すごい」「こんなに変わるものなんですね」「自分も矯正をしてみたい」などの声が寄せられている。
【写真】“歯が命”な芸能人、歯列矯正「前」と「後」を見比べ（6人）
■峯岸みなみ
元AKB48の峯岸みなみは、YouTubeで歯列矯正したことを明かしている。峯岸は「最近、顔が変わったといわれる要因は歯列矯正をしたため」と説明。さらに「小学生、中学生、大人の3回、歯科矯正をした」「AKB48のオーディションも矯正器具をつけて受けた」と告白した。
■さらば青春の光・森田哲矢
かつて、バラエティ番組などで“口元が排水溝みたい”とまでいじられていたさらば青春の光・森田哲矢は、自身のエックスに歯列矯正のビフォーアフター写真をアップ。矯正前は下の歯がガチャガチャとしていたが、矯正後の写真では歯がキレイに並んでおり、“排水溝”感は解消。清潔感が格段にアップしている。
併せて森田がYouTubeに投稿した動画では、歯科矯正の過程などは公開されなかったが、「下の歯だけ1本も抜かずに矯正した」と話していた。森田の投稿には「すごい」「こんなに変わるものなんですね」「自分も矯正をしてみたい」などの声が寄せられている。