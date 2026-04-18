〈「お母さんに殺されそうになった」「回し蹴りをされ…」58歳“モンスター母”を刺してバラバラに解体した“医学部9浪”の31歳娘が、それでも警察に通報しなかったワケ〉から続く2018年3月、滋賀県守山市の河川敷で、頭部や手足のない女性の遺体が発見された。遺体は近くに住む58歳の母親で、同居する娘・あかりが死体遺棄などの容疑で逮捕され、その後殺人罪でも起訴された。9年間浪人し医学部を目指していた娘と母の異常なほ