FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦。１−０で勝ち切り、ベスト４進出を果たした。さらに前日の16日には、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと激突。３−３で突入したPK戦を制し、準決勝へ駒を進めている。この結果、日本勢は２クラブが４強入り。ともに準決勝を勝ち上