「Jリーグ強すぎ」「中東金満も怖くない」Jクラブがアジアで躍進！ 町田＆神戸ともに４強で“日本勢同士の決勝”に現実味、ファンから称賛の嵐「サウジ集中開催で不利なのに…」【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビア・ジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦。１−０で勝ち切り、ベスト４進出を果たした。
さらに前日の16日には、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと激突。３−３で突入したPK戦を制し、準決勝へ駒を進めている。
この結果、日本勢は２クラブが４強入り。ともに準決勝を勝ち上がれば、決勝での“Jリーグ対決”が実現する可能性も出てきた。
快進撃を続けるJリーグ勢に対し、SNS上ではファンの称賛が相次ぐ。「Jリーグの強さを見せつけてくれてありがとう」「神戸も勝って、町田も勝ってすげえ！」「Jリーグクラブ普通に強すぎ」といった声のほか、「町田vs神戸のACLE決勝をやるのはかなり観たい」と、日本勢同士の頂上決戦を期待するコメントも目立った。
また、「中東金満も怖くない」「サウジ集中開催で不利なのにすごい」「Jリーグのレベルの高さが分かる」といったように、アウェー環境で結果を残している点を評価する声も上がっている。
準決勝では、神戸が20日にアルアハリ・サウジ（サウジアラビア）と対戦。町田は21日に、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）とシャバブ・アルアハリ（UAE）の勝者と相まみえる。
アジアの頂点を懸けた戦いで、日本勢同士の決勝は実現するのか。大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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さらに前日の16日には、ヴィッセル神戸がカタールの強豪アル・サッドと激突。３−３で突入したPK戦を制し、準決勝へ駒を進めている。
この結果、日本勢は２クラブが４強入り。ともに準決勝を勝ち上がれば、決勝での“Jリーグ対決”が実現する可能性も出てきた。
また、「中東金満も怖くない」「サウジ集中開催で不利なのにすごい」「Jリーグのレベルの高さが分かる」といったように、アウェー環境で結果を残している点を評価する声も上がっている。
準決勝では、神戸が20日にアルアハリ・サウジ（サウジアラビア）と対戦。町田は21日に、ブリーラム・ユナイテッド（タイ）とシャバブ・アルアハリ（UAE）の勝者と相まみえる。
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