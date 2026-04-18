現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月12日に回答があった三重県在住74歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：74歳女性同居家族構成：本人、娘（45歳）住居形態：賃貸居住地：三重県リタイア前の雇用形態：パート・アルバイトリタイア前の年収：300万円現在の預貯金：10万円、リスク資産：0円これまで