毎日仕事に追われているだけで、全然前に進んでいる感じがしない。時間だけがすぎていくばかりで、自分だけが取り残されている気がする。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうに人生を立ち止まりたくなった人におすすめなのが、書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書の発売を記念して、Xフォロワー20万人超えのインフルエンサーで現役会社員のわびさんに「ポジティブ