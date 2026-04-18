THEALFEEが17日夜、全国ツアーの東京公演を有明の東京ガーデンシアターで行い、ライブ通算3000本を達成した。日本のロックバンド史上初の快挙。日本プロ野球史上初の3000本安打を達成した張本勲氏（85＝本紙評論家）から祝辞と直筆サイン入りバットが贈られた。張本氏からの祝福メッセージは、メンバー監修の下、発行した公式記念新聞のスペシャル対談をきっかけに実現した。3人は以前から通算3000公演について「実感はな