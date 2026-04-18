THE ALFEEが17日夜、全国ツアーの東京公演を有明の東京ガーデンシアターで行い、ライブ通算3000本を達成した。日本のロックバンド史上初の快挙。日本プロ野球史上初の3000本安打を達成した張本勲氏（85＝本紙評論家）から祝辞と直筆サイン入りバットが贈られた。

張本氏からの祝福メッセージは、メンバー監修の下、発行した公式記念新聞のスペシャル対談をきっかけに実現した。

3人は以前から通算3000公演について「実感はない」と口をそろえていた。しかし、張本氏との対談を機に一気に実感が強まった様子で、高見沢は「3000本を迎えられたからこそ張本さんとお会いできた。人生の中で忘れられない時間になった」と喜んだ。

対談ではご意見番の張本氏からライブで積み重ねる功績に「あっぱれ！」が贈られた。さらに写真撮影では桜井がノリノリでバッティングの構えをするなど、笑い声の絶えない和やかなムードだった。

以下、張本氏の祝福メッセージ。

会場にお集まりの皆さん、アルフィーの皆さん、張本勲です。

アルフィー3000本、おめでとうございます。

私がプロ野球初の3000本安打を達成したのは今から46年前。1980年5月。21年かけて作り上げた記録でした。

ヒットとコンサートの数は比べるものでもないですが、アルフィーは3人で52年かけて作り上げた記録と聞いています。

ささやかですが、その記念に3人へ私のサイン入りのバットを贈り、3000本をお祝いしたいと思います。

これからも4000本、5000本とファンの皆さんと共に記録を伸ばしていってください。

アルフィー3000本！あっぱれ！