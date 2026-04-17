ガールズグループ・moxymillが5月31日に約1年ぶりの単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』を開催することが決定した。【動画】moxymill、新曲「My Season」ストーリーミュージックビデオmoxymillは「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。『moxymill Special Day -6 Charms