moxymill、約1年ぶり単独イベント開催決定 “6つのCharm”テーマに特別公演
ガールズグループ・moxymillが5月31日に約1年ぶりの単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』を開催することが決定した。
【動画】moxymill、新曲「My Season」ストーリーミュージックビデオ
moxymillは「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。
『moxymill Special Day -6 Charms-』は、グループの魅力である“6つのCharm”をテーマに構成された特別公演。約1年ぶりの単独イベントとして、これまでの活動の集大成を見せる。
2部構成で実施され、第1部のファンミーティングでは、この日限りの“体験型コンテンツ”を多数用意。メンバーとの距離の近さを感じられる、ファンにとって特別な時間を届ける。第2部のワンマンライブでは、オリジナル曲はもちろん、この日のために用意した特別な演出を含め、磨き上げられたパフォーマンスを披露。moxymillならではの世界観を存分に味わえるステージとなる。
さらに、当日はグッズ販売や特典会の実施も予定しており、公演とあわせて一日を通してmoxymillの魅力を堪能できるライブイベントとなる。Fanclub会員先行の受付も開始となっている。
■『moxymill Special Day -6 Charms-』公演概要
1部：FAN MEETING
2部：ONE MAN LIVE
日時：5月31日（日）
会場：東京・BASE GRANBELL
1部：開場13：20／開演14：00
2部：開場17：20／開演18：00
【動画】moxymill、新曲「My Season」ストーリーミュージックビデオ
moxymillは「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。
2部構成で実施され、第1部のファンミーティングでは、この日限りの“体験型コンテンツ”を多数用意。メンバーとの距離の近さを感じられる、ファンにとって特別な時間を届ける。第2部のワンマンライブでは、オリジナル曲はもちろん、この日のために用意した特別な演出を含め、磨き上げられたパフォーマンスを披露。moxymillならではの世界観を存分に味わえるステージとなる。
さらに、当日はグッズ販売や特典会の実施も予定しており、公演とあわせて一日を通してmoxymillの魅力を堪能できるライブイベントとなる。Fanclub会員先行の受付も開始となっている。
■『moxymill Special Day -6 Charms-』公演概要
1部：FAN MEETING
2部：ONE MAN LIVE
日時：5月31日（日）
会場：東京・BASE GRANBELL
1部：開場13：20／開演14：00
2部：開場17：20／開演18：00