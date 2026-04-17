ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、人気のウルトラポータブルBluetoothスピーカーの最新モデル「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売する。■筐体からは想像できないほど力強くクリア本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、強化されたアンプ部と改良され