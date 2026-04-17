10歳でモデルデビューを果たして以来、明るく快活なキャラクターで愛されてきた剛力彩芽（33）。Netflixシリーズ『極悪女王』への出演をはじめ、新境地を切り拓いている。役柄の幅を広げながらアップデートし続ける彼女が、スタイルキープの秘訣や、年齢を重ねる中での心境の変化などを語った。【写真】Netflixシリーズ『極悪女王』への出演をはじめ、新境地を切り拓いている剛力彩芽（33）30歳を迎えるタイミングで『極悪女王