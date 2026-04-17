東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：W TOKYO）が17日、新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで7月18日に開催される「NAMICS presents TGC 新潟 2026」の出演者第2弾を発表した。【画像】「TGC 新潟 2026」出演者（一覧）ゲストモデルに青島心、嵐莉菜、安斉星来、河村ここあが発表。また、本田紗来、ゆい小池（ゆいちゃみ）、莉子が決定。ゲストとして、俳優の寺田心、とうあ、増子敦貴（GENIC）、松本怜