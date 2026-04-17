テーラーメイドから限定コレクションと限定ウェッジのアナウンス。「“エグい”スピン性能搭載『MG5』にチャコールブラックカラー新登場！！『MILLED GRIND 5 CHARCOAL BLACK』ウェッジを4月24日に発売します」と、同社広報。同時にオールブラックでウエアまで揃う『シャドウフォール・コレクション』も世界同時発表した。【画像】通常の『Qi4D』との“見た目”の違いはこの通り！「今回新たに加わる『MILLED GRIND 5 CHARCOAL BLA