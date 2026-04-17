俳優・川粼麻世（６３）が、妻で料理研究家の花音さん（４１）とショピングを楽しんだ。川粼は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「原宿に妻とショッピングに行き、愛車と表参道の景色で素敵なボンネットリフレクションが生まれました」とつづると、愛車のボンネットに景色を映す「ボンネットリフレクション」を動画で披露した。さらに、ショッピングを楽しむ様子のショットも数枚披露した。この投稿には