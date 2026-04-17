イラン情勢に関連し、県が県内の企業に聞き取りを行ったところ、原油由来のナフサからつくる素材調達が不安定になり県内企業にも影響が出ているとしました。 【写真を見る】イラン情勢は県内企業にも影響原油由来の「ナフサ」調達が不安定 これは、きょうの知事会見で公表されたものです。 県の聞き取りによりますと、住宅産業では、ユニットバスといった住宅設備や、断熱材塗料などの資材が高騰しているほか、原材料の調達