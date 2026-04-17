誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。 このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。 今回も、例として当サイトの編集部員が書いております。 投稿者 佐藤拓（デジカメ Watch） 製品名 キヤノン EOS-1DX 使用期間 2012年5月～2016年8