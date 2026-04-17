4月中旬にかけて、パンスターズ彗星(C/2025 R3; PANSTARRS)が3等級前後まで明るくなると予測されています。未明から明け方の東の空に、ペガスス座の星々を目印に探すと見つけられる可能性が高くなりそうです。パンスターズ彗星が3等前後の明るさ4月中旬にかけて、パンスターズ彗星(C/2025 R3; PANSTARRS)が3等級前後まで明るくなると予測されています。パンスターズ彗星は2025年9月にアメリカのハワイのパンスターズ2望遠鏡による