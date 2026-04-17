4月中旬にかけて、パンスターズ彗星(C/2025 R3; PANSTARRS)が3等級前後まで明るくなると予測されています。未明から明け方の東の空に、ペガスス座の星々を目印に探すと見つけられる可能性が高くなりそうです。

パンスターズ彗星が3等前後の明るさ

4月中旬にかけて、パンスターズ彗星(C/2025 R3; PANSTARRS)が3等級前後まで明るくなると予測されています。

パンスターズ彗星は2025年9月にアメリカのハワイのパンスターズ2望遠鏡による観測で発見された彗星です。予想以上の増光を見せていることから、注目されています。





パンスターズ彗星は、未明から明け方の東の空にペガスス座の星々を目印に探すと見つけられる可能性が高くなりそうです。ただ、日の出60分前の高度が10〜20度ほどと低いため、見晴らしの良い場所で位置を確かめながら探してみてください。今日17日が新月であることや、彗星の明るや高度から今日17日〜19日ごろが一番の見ごろとなりそうです。双眼鏡を使うと見えやすく、条件が良ければ肉眼で見えるかもしれません。

星空指数

今日17日は東日本や北日本を中心に移動性向高気圧に覆われますが、西から気圧の谷が近づいてきます。今夜から明日18日明け方にかけては、西日本や北日本は雲に覆われますが、東海や関東、北陸は比較的晴れて、天体観測にも良さそうです。



日中は快適ですが、未明から明け方は空気が冷たくなります。寒暖差に気を付けて観測を試みましょう。