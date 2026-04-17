ダイソーで、少量の野菜の下準備や調理が劇的にラクになる、便利なキッチングッズを発見！ボウルとザルがセットになったアイテムで、何気なく購入したのですが、一見デザインの一部に見える突起が重要な仕掛け。この工夫ひとつで、水切りから下ごしらえまでが驚くほどスムーズに♪さっそく詳しくご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付ミニザル・ボウル価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ