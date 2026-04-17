テレ東にて毎週土曜夜10時放送中の「新美の巨人たち」。４月は”シリーズ時代の真ん中で“と題し、日本の激動の時代だからこそ生まれた、歴史を彩った建築やアートを、４週にわたって特集しています。 第1弾（4/4）は明治編≪辰野金吾「東京駅とステーションホテル」≫、第2弾（4/11）は大正編≪竹久夢二の大正ロマン「長崎十二景」≫の美をひも解きましたが…第3弾となる明日４月18日（土）の放送は昭和編