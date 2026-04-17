【ホシノ・ルリ W ルリルリ ver. 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：4月17日～6月16日 発送：11月予定 価格：34,980円 フリューは、ホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」より「ホシノ・ルリ W ルリルリ ver. 1/7 スケールフィギュア」を発売する。受注生産となり価格は34,980円。4月17日から6月16日まで「FURYU HOBBY MALL」で予約