【ホシノ・ルリ W ルリルリ ver. 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：4月17日～6月16日 発送：11月予定 価格：34,980円

フリューは、ホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」より「ホシノ・ルリ W ルリルリ ver. 1/7 スケールフィギュア」を発売する。受注生産となり価格は34,980円。4月17日から6月16日まで「FURYU HOBBY MALL」で予約を受け付ける。発送は11月の予定。

「ホシノ・ルリ」は、1990年代に公開されたSFロボットアニメ映画「機動戦艦ナデシコ-The prince of darkness-」に登場する主人公。作中では“電子の妖精”と称された。

今回のフィギュア化にあたり、アニメキャラクターデザインを手がけた後藤圭二氏の協力で、元イラストに新たなポーズ表現を加筆。11歳と16歳のホシノ・ルリが微笑ましく手を取り合い交差する幻想的な姿が、令和の造形技術を用いて立体化された。ツインテールのなびく動きはもちろん、躍動感のあるポーズは空気の流れを感じさせる自然な仕上がりになっている。

さらに、彩色では髪留めや靴にメタリック塗装を施すなど、細かな色分けによって素材の質感を丁寧に表現。また、世界観に合わせて用意されたオリジナルの台座は、フィギュア全体の完成度を引き立てる。全高は約 21.5cm（オリジナル台座含む）。

【イメージ画像】

(C)Production I.G／1998 NADESICO 製作委員会