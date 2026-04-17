記事ポイント神宮球場のグラウンドで参加無料のナイトヨガイベントが全10回開催されます。神宮外苑を楽しむノルディックウォーキング講座も各回限定で実施予定です。初心者や外国人も参加しやすいプログラムとバイリンガルエリアが用意されます。JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、神宮球場のグラウンドで楽しめる大規模ヨガイベントです。JINGU STADIUM NIGHT YOGA 2026は、10周年を迎える2026年シーズンを5月25日から全10回予定