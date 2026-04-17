ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が17日、Xを更新。婚活番組出演を発表した。前日16日には「実は私、婚活してきました！」と明かした上で「また明日、詳しくお伝えします」と予告していた。そして今回「【お知らせ】私も32歳になり、そろそろ婚活しようかなぁというタイミングでの番組参加でした！嘘偽りなく本気で自分の感情と向き合い葛藤し続けた30日間。私の婚活を最後まで見守っていただけたら嬉しいです」と報告。28日午後