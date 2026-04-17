今年も2026年度入学生の大学受験戦線が落ち着き、受験生に春が訪れた。文部科学省の速報によれば、地方国立大学の二次試験倍率は1.5倍を切るケースが続出。大学全入時代が叫ばれてから早数年。もはや「選べる側」は大学ではなく受験生になったと言えるかもしれない。だが、そんな日本の「マイルド化する大学受験」を、冷ややかな目で見つめる男がいる。「日本の大学受験はよく“戦争”に例えられますが、韓国からすれば贅沢な悩み