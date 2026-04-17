韓国の″異常な学歴社会”の正体。塾の講義で「1回10万円」も…子供一人に「家一軒分」もの教育費を費やすワケ

韓国の″異常な学歴社会”の正体。塾の講義で「1回10万円」も…子供一人に「家一軒分」もの教育費を費やすワケ