セリアの『石けんホルダー』は、石けん皿いらずで浴室を清潔に保てる便利アイテム。磁石が直接壁に触れないサビ対策設計で、湿気の多いお風呂でも安心して使えます。石けんを浮かせて収納することで、乾きやすく、ヌメリ掃除の手間も軽減。省スペースで見た目もスッキリ整うアイデアグッズです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：石けんホルダー価格：￥110（税込）耐荷重（約）：130g販売ショップ