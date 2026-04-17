他人・自分と上手につき合うテクニック 【Ｑ】ＳＮＳに感情を振り回されてしまいます 【Ａ】アプリを削除して、SNSとの間に太い「境界線」を引いてみてはいかがでしょうか SNSの投稿に、自分の考え方や感情を混乱させられているということですね。それならば、SNSアプリをログアウトする、自分のアカウントかアプリ自体を削除するなどして、SNSとの間に太い「境界線」を引くとよいでしょう。 僕は大学の学生に、寝る前にSN