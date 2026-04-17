昨年9月、ある大手商社が洋上風力発電から撤退するニュースが広がりました。まるで日本における洋上風力発電開発がすべて頓挫してしまったかのような報道でしたから、SNSなどでも「日本の洋上風力オワタ」的な絶望的コメントが多く投稿されたのを覚えている方も多いことでしょう。確かにインパクトの大きいニュースではありましたが、一方でより実践的な大規模洋上風力発電プロジェクトがすでに進行している事実が同時に語られてい