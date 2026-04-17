新年度が始まって2週間余り。4月病や5月病と呼ばれる不調が起きやすくなる時期です。新しい環境に適応する中で、どのように自分の心と体を守ればよいのでしょうか。 新年度、多くの人が戸惑いを感じる、新しい環境や人間関係の変化。福岡の街の人に聞きました。■街の人「昼夜逆転していたので、朝は起きられなくて、おなかが痛くなったりしましたね。」「子どもを産んで育休明けは、ずっと子育てメインだったから復帰の時は