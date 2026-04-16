大規模改修で休館中の広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」の工事が終わり、関係者向けの内覧会が１６日、開かれた。２３日に再開館する。旧海軍の船舶のエンジンや航空機のプロペラなど展示品も入れ替え、展示数は約３００点増の約２１００点と充実させた。同館を代表する戦艦「大和」の１０分の１模型（全長２６・３メートル）は船体を塗り直したほか、最新の考証を踏まえ、艦首の菊の紋章を直径１５センチから