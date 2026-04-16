スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』は、マジョルカにおけるシーズン終盤戦の“キーマン”として、FW浅野拓磨を挙げている。ピチーチ争いで、首位に立つキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）に肉薄する勢いでゴールを量産するヴェダト・ムリキの大活躍によって、残留圏内を維持しているマジョルカ。2月下旬にハゴバ・アラサテ前監督の後を継いだマルティン・デミチェリス新監督の下で、直近5試合で3勝1分1敗と勝ち越し