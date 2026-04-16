4代目は「SUVでEV」に！ホンダは2026年4月17日、4世代目となる新型「インサイト」を発売します。【画像ギャラリー】新型「インサイト」と「海外専用の兄弟モデル」を写真で見るインサイトはこれまで、燃費性能を徹底追及した2人乗りクーペの初代（1999年〜2006年）、低価格な5ドアハッチバックとなった2代目（2009年〜2014年）、プレミアム志向のクーペ風4ドアセダンへ転身した3代目（2018年〜2022年）と、さまざまなコンセプ