カープ・ファーム通信です。右ふくらはぎ痛のため、開幕1軍メンバーから外れ、ファームで調整を続ける大瀬良投手に注目しました。投手陣最年長として1軍復帰にかける思いをお伝えします。■広島東洋カープ大瀬良 大地 投手「1軍に呼んでもらったときに、新しい自分に勝負できるようにと思って。」10日の2軍戦。大瀬良は手術後最多となる114球を投げ、1軍復帰へ手応えを得る登板となりました。