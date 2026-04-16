ＲＩＺＩＮは１６日、１８日に東京ミッドタウン日比谷で朝倉未来が登壇予定の超緊急記者会見を行うと発表した。すべて立ち見で観覧無料とした。１２日に行われた福岡大会に登場した朝倉は復帰戦について「近々発表されると思います」と話していた。朝倉は昨年大みそかにフェザー級王者シェイドゥラエフに挑み、１回ＫＯ負け。眼窩底骨折の重傷を負った。その後、現役続行を宣言し、復帰戦と対戦相手が注目されている。