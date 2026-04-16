ゴールデンウイークを前に、北九州市は4月16日、市内の公園にある樹木の緊急点検を行いました。北九州市小倉北区の勝山公園では、樹木医が木づちで木をたたいたり、幹に細い棒を刺したりして内部の状態を調べました。緊急点検は、4月8日に福岡市の舞鶴公園で桜の木が倒れるなど、全国で倒木事故が相次いでいることを受け、公園の利用者が増えるゴールデンウイークを前に行われました。■北九州市 みどり公