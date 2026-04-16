「和食さと」（運営：サトフードサービス）は、きょう16日から「初夏フェア」をスタートした。【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など季節限定の初夏フェアメニューを販売開始。鰹、桜海老など、初夏の訪れを感じる、爽やかな味わいの旬食材がふんだんに使用された特別御膳がそろう。■フェアメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』1899円（税込2088円）うすいえんどう