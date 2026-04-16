【きょう16日から】和食さと、初夏の特別御膳が登場 鰹、桜海老など旬食材ふんだんに使用＜一覧・価格＞
「和食さと」（運営：サトフードサービス）は、きょう16日から「初夏フェア」をスタートした。
【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など
季節限定の初夏フェアメニューを販売開始。鰹、桜海老など、初夏の訪れを感じる、爽やかな味わいの旬食材がふんだんに使用された特別御膳がそろう。
■フェアメニュー
『四季めぐり膳（豆ごはん）』1899円（税込2088円）
うすいえんどうを使用した豆ごはんや炭火焼鰹のたたき、国産ほたるいかのお造りなど、種類豊富な旬のお料理を一度に楽しめる特別御膳。彩り豊かな小鉢料理で、爽やかな初夏の訪れを感じることができる。
『豆ごはんと月見とろろそば膳』1699円（税込1868円）
豆ごはんに月見とろろそばや桜海老のかき揚げなど、初夏を味わえるごちそう。
『桜海老のかき揚げ天丼御膳』1699円（税込1868円）
サクサク食感がたまらない桜海老のかき揚げに、茄子天やとうもろこし天など。
『炭火焼鰹のたたき御膳』1799円（税込1978円）
鰹のたたきやユッケ仕立て小鉢など、香ばしい鰹を心ゆくまで満喫できる御膳。
『季節のすし和膳』1699円（税込1868円）
鰹のたたき・桜海老・ほたるいかなど季節の特選ネタを味わえる寿司和膳。
キャンペーン概要
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年4月16日（木）〜6月24日（水）予定
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合もあり
※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり
【写真複数】和食さと、初夏のメニュー『四季めぐり膳（豆ごはん）』『炭火焼鰹のたたき御膳』など
季節限定の初夏フェアメニューを販売開始。鰹、桜海老など、初夏の訪れを感じる、爽やかな味わいの旬食材がふんだんに使用された特別御膳がそろう。
■フェアメニュー
『四季めぐり膳（豆ごはん）』1899円（税込2088円）
うすいえんどうを使用した豆ごはんや炭火焼鰹のたたき、国産ほたるいかのお造りなど、種類豊富な旬のお料理を一度に楽しめる特別御膳。彩り豊かな小鉢料理で、爽やかな初夏の訪れを感じることができる。
豆ごはんに月見とろろそばや桜海老のかき揚げなど、初夏を味わえるごちそう。
『桜海老のかき揚げ天丼御膳』1699円（税込1868円）
サクサク食感がたまらない桜海老のかき揚げに、茄子天やとうもろこし天など。
『炭火焼鰹のたたき御膳』1799円（税込1978円）
鰹のたたきやユッケ仕立て小鉢など、香ばしい鰹を心ゆくまで満喫できる御膳。
『季節のすし和膳』1699円（税込1868円）
鰹のたたき・桜海老・ほたるいかなど季節の特選ネタを味わえる寿司和膳。
キャンペーン概要
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：2026年4月16日（木）〜6月24日（水）予定
※一部店舗では改装などにより休業している場合あり
※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合あり
※販売状況により売り切れの場合もあり
※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合あり