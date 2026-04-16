16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は33枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万円の3枚（103円高293円）だった。プットのの合計出来高は27枚。プットの出来高トップは4万1000円の10枚（22円安199円）だった。 コールプット 出来高前日比