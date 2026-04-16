日経225オプション7月限（16日日中） 7万円コール293円
16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は33枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万円の3枚（103円高293円）だった。プットのの合計出来高は27枚。プットの出来高トップは4万1000円の10枚（22円安199円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +30 75 75000
3 +103 293 70000
52000 910 1
47000 430 1
45750 360 2
45000 340 -30 1
43750 268 5
41000 199 -22 10
37500 127 2
25000 36 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +30 75 75000
3 +103 293 70000
52000 910 1
47000 430 1
45750 360 2
45000 340 -30 1
43750 268 5
41000 199 -22 10
37500 127 2
25000 36 5
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