　16日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は33枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは7万円の3枚（103円高293円）だった。プットのの合計出来高は27枚。プットの出来高トップは4万1000円の10枚（22円安199円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 +30　　　75　　75000　
　　 3　　+103　　 293　　70000　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 910 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 360 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 340 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 268 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 199 　　 -22　　　10　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 127 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　36 　　　　　　　 5　

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