プロ野球・DeNAは16日、デュプランティエ投手を一軍登録、深沢鳳介投手の登録を抹消しました。登録されたデュプランティエ投手は3月31日の阪神戦で登板し5回2失点で敗戦。その後インフルエンザにかかり4月7日に登録抹消となっていました。深沢投手はデュプランティエ投手の代替指名選手として7日に一軍登録され、その日の中日戦で先発し4回88球、5奪三振、1失点の好投。チームの勝利に貢献しました。深沢投手はNPB感染症特例の適用