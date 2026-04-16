開催：2026.4.16 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 6 - 5 [レンジャーズ] MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。 1回裏、4番 タイラー・ソダーストロム 初球を