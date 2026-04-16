国会議事堂自民党の磯崎仁彦参院国対委員長と立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は16日、国会内で会談し、高市早苗首相が出席する参院予算委員会の集中審議を27日午前に開催する日程で合意した。中東情勢や物資確保がテーマになるとみられる。両氏は、5月11日に参院決算委員会で首相と全閣僚出席の質疑を行う方針でも一致した。2024年度決算を審議する。参院予算委の集中審議は、野党が26年度予算案採決の条件として求め、自民が